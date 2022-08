Jurassic World Il Dominio da oggi in home-video: versione estesa e contenuti speciali!

La versione estesa di Jurassic World Il Dominio arriva oggi nel mercato home-video italiano, con oltre 14 minuti di girato mai visto prima, un inizio alternativo, tantissime dinosauri in più e una valanga di contenuti extra: vediamo insieme di cosa si tratta.

Il film, uno dei successi dell'estate targato Amblin Entertainment e Universal Pictures, capace di arrivare ad un incasso globale di 984 miliardi di dollari, arriva da oggi 25 agosto in Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD e Steelbook 4k UHD: oltre alla versione estesa, la versione home-video include anche affascinanti dietro le quinte che raccontano il making of del film dall’inizio alla fine, il corto originale Battaglia a Big Rock e molto altro ancora. Qui sotto l'elenco di tutti i contenuti speciali di Jurassic World Il Dominio:

VERSIONE ESTESA – Una versione estesa del film con 14 minuti di girato aggiuntivo, con più dinosauri, più azione, scene con i personaggi più iconici ed un inizio del film alternativo.

BATTAGLIA A BIG ROCK – Diretto da Colin Trevorrow, il corto si svolge un anno dopo gli eventi di Jurassic World – Il Regno Distrutto al Big Rock National Park.

UNA NUOVA SPECIE DI VFX – Il supervisore VFX David Vickery ed i maghi del ILM raccontano gli incredibili effetti speciali utilizzati in Jurassic World – Il Dominio.

DINOSAURI TRA NOI: DENTRO JURASSIC WORLD DOMINION INSIEME PER LA PRIMA VOLTA – Il cast e la troupe raccontano l’evoluzione del franchise e la speciale unione di personaggi di Jurassic Park e Jurassic World.

IL MERCATO DEI DINOSAURI – Unisciti ai creatori del film per un tour del mercato dei dinosauri e scopri come sono stati portati in vita sullo schermo.

CAOS A MALTA – Uno sguardo dietro le quinte all’inseguimento sui tetti in compagnia dell’Atrociraptor e all’incredibile corsa in moto di Owen tra le strade ed i viali di Malta.

VERO DA FARE PAURA L’ULTIMA NOTTE – Scopri l’emozionante ultima note di riprese del film insieme al cast e alla troupe di Jurassic World – Il Dominio.

NOTA: L'edizione Dvd contiene come extra solo Battaglia a Big Rock, il corto originale diretto dallo stesso Colin Trevorrow.

Jurassic World: Il Dominio è inoltre disponibile in Digital Download dall’11 agosto sulle piattaforme Amazon Prime Video, Google Play, Apple Tv, Chili, Tim Vision, Rakuten, PlayStation Store, Microsoft Store e Sky Primafila, con la versione estesa disponibile su Amazon Prime Video, Google Play, Apple Tv, PlayStation Store, Microsoft Store e Sky Primafila, mentre su Rakuten, Tim Vision ed Infinity sarà disponibile la versione cinematografica. Per finire, gli appassionati potranno anche assicurarsi una versione cofanetto contenente tutti e sei i film della saga di Jurassic Park/World, per rivivere e riscoprire con occhi sempre nuovi il franchise ideata da Steven Spielberg: il cofanetto sarà disponibile nei formati Dvd e Blu-ray.

