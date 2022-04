Jurassic World - Il Dominio, Jeff Goldblum sul ritorno del trio: 'è stato eccitante'

Dopo avervi riportato le parole di Jeff Goldblum riguardanti il libro di battute per Ian Malcolm, l'attore di Jurassic Park ha condiviso le sue emozioni sul ritorno dell'iconico trio originale nel prossimo film del franchise.

Quest'estate la Universal porterà nei cinema Jurassic World: Dominion, che oltre alle star della serie Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, riporterà per la prima volta dopo il primo film gli attori originali di Jurassic Park Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum.

Jeff Goldblum ha recentemente parlato con People di questo attesissimo ritorno nel franchise dei dinosauri più famosi del mondo e della sua capacità di lavorare di nuovo al fianco di Laura Dern e Sam Neill. Per quanto riguarda la chimica con i due attori, Goldblum ha detto:

"Abbiamo avuto un'esperienza così ravvicinata con il primo, e ovviamente sono due dei più grandi attori del nostro tempo al mondo. E così l'ho adorato. Siamo rimasti in contatto nel corso degli anni, ma è stato così eccitante".

Le tre star sono già ritornate nel corso degli anni nella saga, ma mai nello stesso film. Goldblum è tornato per Jurassic Park: The Lost World, mentre Neill e Dern si sono alternati nel 2001 in Jurassic Park 3.

Intanto, una nuova featurette di Jurassic World: Dominion celebra la storia del franchise.