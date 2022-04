Jurassic World - Il dominio, Jeff Goldblum:'Avevo un libro di battute per Ian Malcolm!'

Jeff Goldblum tornerà in uno dei suoi ruoli più noti, Ian Malcolm, in Jurassic World - Il dominio. Il magazine Empire ha pubblicato delle nuove dichiarazioni dell'attore che riguardano la lavorazione del film e il suo personaggio, già presente con un cameo in Jurassic World - Il regno distrutto, con un dettaglio davvero esilarante.

Nella rivista Goldblum spiega che per aiutare maggiormente la sua performance non ha fatto affidamento soltanto a quanto scritto nel copione ma si è potuto avvalere di un libro pieno zeppo di battute e dialoghi da sfruttare nel corso delle riprese. Jeff Goldblum e il cast storico su Empire hanno monopolizzato una delle due cover del film, in uscita quest'anno.



"Ho un libro intero. Ci sono una tonnellata di frasi. Ve ne svelo una... Siamo al computer e stiamo cercando di sistemare qualcosa, e qualcuno dice 'Oh, è spuntato un Errore 99!' E prima che il personaggio interpretato da Mamoudou Athie entri per spiegare io mi inserisco rapidamente con la frase 'Errore 99? È Barbara Feldon?'. Barbara Feldon era un'agente di Get Smart, una serie tv del 1962 o giù di lì, era l'Agente 99. Quindi... molte mie idee sono riferimenti completamente inutili o poco interessanti per chiunque stia vedendo il film, e totalmente fuori luogo nella scena. Ma l'idea mi intrigava!".



Da Jurassic Park a Independence Day, sono tantissime le battute nella carriera di Jeff Goldblum ricordate ancora oggi dai fan e il metodo dell'attore ha colpito anche il regista Colin Trevorrow - "Tirava sempre fuori qualche idea" - e il resto del cast, come Bryce Dallas Howard:"Non ho mai visto nessuno proporre così tante idee sui suoi dialoghi come Jeff Goldblum, aveva una intera lista piena di battute che cercava tutto il giorno d'inserire, riuscendoci alcune volte e altre volte decisamente no... Ma una scena non è una scena senza una battuta di Jeff Goldblum".



Scoprite i segreti e la nostalgia del primo trailer di Jurassic World - Il dominio, l'ultimo capitolo del franchise aperto nel 1993 con Jurassic Park di Steven Spielberg.