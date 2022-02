Jurassic World - Il dominio, Jeff Goldblum attaccato da un raptor durante il Super Bowl!

La serata del Super Bowl, oltre ad essere una grande celebrazione di sport, è soprattutto l'occasione per promuovere ogni genere di cosa, dal cinema alla musica al mondo dei prodotti di consumo più disparati; a tenere banco sono stati i numerosi trailer proposti e tra questi c'è stato anche il tempo di promuovere Jurassic World - Il dominio.

Intervenuto proprio durante il Super Bowl, Jeff Goldblum è stato protagonista di un'intervista nel corso della quale è stato bruscamente interrotto dall'attacco di un velociraptor impazzito. Il tutto, ovviamente, al fine di promuovere l'ultimo film della saga in arrivo nelle sale la prossima estate: Jurassic World - Il dominio. Come abbiamo visto nel primo trailer di Jurassic World 3, nel cast ritroveremo non solo Goldblum ma anche i suoi compagni storici del franchise, ovvero Sam Neill e Laura Dern, di ritorno nei rispettivi personaggi interpretati in Jurassic Park. Goldblum era già apparso nel precedente Jurassic World - Il regno distrutto in un cameo.

Nel corso di una recente intervista Sam Neill ha adorato lavorare con il nuovo cast di Jurassic World e si è detto felicissimo di tornare nel ruolo del Dr. Alan Grant: "Sono stato felice di farlo per numerose ragioni. In primo luogo per rivedere i miei vecchi amici Laura e Jeff. Eravamo nel bel mezzo della pandemia, quindi ci siamo ritrovati rinchiusi in questo hotel in quest'idilliaca campagna inglese, ce la siamo passata bene".

L'attore ha poi proseguito: "Mi è piaciuto molto il nuovo cast. Bryce [Dallas Howard] e Chris [Pratt] sono davvero adorabili. Il fatto di esser messi in difficoltà dal COVID ci ha fatto sentire come se stessimo compiendo noi stessi una vera impresa, e questo ci ha avvicinati più che mai". E voi, siete d'accordo con le parole di Sam Neill? Fatecelo sapere nei commenti! LEGO, intanto, ha già annunciato nuovi set per Jurassic World Dominion.