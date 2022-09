Jurassic World Il Dominio, ma quale gran finale? Il regista: 'La saga continuerà'

Pensavate davvero che un franchise da 6 miliardi di dollari come quello di Jurassic Park fosse pronto a chiudere i battenti? Ci dispiace deludervi, perché secondo il regista Colin Trevorrow Jurassic World Il Dominio rappresenta il futuro della saga, e non il gran finale.

In una recente intervista con Empire, infatti, il regista ha ammesso che lui stesso è stato colto di sorpresa dalla campagna marketing di Jurassic World Il Dominio, in quanto implicava abbastanza chiaramente che il film sarebbe stato la conclusione del franchise: lui, però, non ha mai considerato il suo film come tale: “Ho fatto qualcosa di diverso rispetto ai film precedenti perché volevo cambiare il DNA del franchise" ha detto il regista. "I precedenti cinque film ruotano intorno ai dinosauri, mentre Il Dominio è una storia di personaggi in un mondo in cui coesistono con i dinosauri. Affinché il franchise possa andare avanti bisognava permettere ai creatori di raccontare storie in un mondo in cui esistono i dinosauri, altrimenti avrebbero dovuto trovare continuamente un nuovo motivo per andare su un'isola!"

Colin Trevorrow ha aggiunto: "Questo film ha chiaramente il reale interesse di creare nuovi personaggi per una nuova generazione. Penso a Kayla Watts [DeWanda Wise, ndr], o al personaggio di Mamoudou Athie, Ramsay Cole, che, penso, nell'edizione estesa diventa quasi uno dei protagonisti, perché senti davvero il suo scopo. E il personaggio di Dichen Lachman [Soyona Santos, ndr], che alla fine viene arrestato. C'è altro in arrivo... Non ho mai pensato che questa sarebbe stata la fine del franchise, almeno finché non ho visto il marketing! Quei ragazzi sono brillanti in quello che fanno, ma dal mio punto di vista sarebbe stato meglio vendere il film come, non so, 'la fine di un'era', e non 'la fine di tutto'. Ovviamente si vorranno fare più soldi, è questo ciò di cui parlava il mio primo Jurassic World, ma parlava anche del fatto che ogni giorno nasce un nuovo fan dei dinosauri. I bambini meritano questi film e i giovani registi crescono su queste storie, proprio come è stato per Peter Pan e Il mago di Oz. Quello che mi entusiasma è che, un domani, un altro regista potrà chiamare me e Steven [Spielberg, ndr] e proporci: 'Ehi, ho una nuova idea...'"

Del resto qualche giorno Jurassic World Il Dominio ha superato il miliardo al box office, diventando il secondo maggior incasso del 2022 dietro soltanto a Top Gun: Maverick. Voi cosa ne pensate? In che direzione andrà, in futuro, la saga di Jurassic Park? Ditecelo nei commenti!