Jurassic World Il Dominio, la foto del ritorno di Alan Grant è semplicemente epica!

Il grane Jeff Goldblum ha definito eccitante il ritorno dei protagonisti di Jurassic Park in Jurassic World Il Dominio, e anche i più scettici faranno fatica a non credergli dopo aver visto la nuova foto dedicata all'Alan Grant di Sam Neill.

L'immagine, che potete come al solito trovare in calce all'articolo, è stata condivisa sul social network Twitter dal regista e sceneggiatore di Jurassic World Il Dominio, Colin Trevorrow, ed è stata subito riproposta dall'account ufficiale della saga, che ha trovato l'unica parola adatta per descriverla: "EPIC". La foto mostra il paleontologo Alan Grant in controluce in una sorta di caverna, con la silhouette nera che richiama alla mente un altro iconico personaggio di Steven Spielberg, ovvero l'Indiana Jones di Harrison Ford.

Il trio di protagonisti del primo Jurassic Park, composto da Neill, Goldblum e Laura Dern, torna in Jurassic World: Il Dominio circa trent'anni dopo l'uscita del film originale, venti per Alan Grant, che era stato anche il protagonista di Jurassic Park III, uscito nel 2001. Ian Malcolm invece, il personaggio di Jeff Goldblum che era stato il protagonista di Jurassic Park II, , era già tornato nella saga di Jurassic Park/World per un brevissimo cameo in Jurassic World: Fallen Kingdom, uscito nel 2018. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Jurassic World 3 uscirà dal prossimo 2 giugno in Italia. Per altri approfondimenti date un'occhiata al video promozionale dedicato alla storia del franchise di Jurassic Park.