Jurassic World Il Dominio è il film con le recensioni peggiori di tutto il franchise!

Con le anteprime stampa americane ormai archiviate, sono arrivati i responsi da oltreoceano e spiace segnalare come le recensioni di Jurassic World 3 siano pessime. Non solo, Il Dominio è il capitolo con le recensioni peggiori di tutta la saga, compreso quindi il bistrattato Jurassic Park III che all'epoca venne massacrato dalla critica.

Nel momento in cui scriviamo, Jurassic World - Il Dominio ha totalizzato quasi 140 recensioni critiche su Rotten Tomatoes, che lo collocano a un deludente 38%. E' vero che nessuno dei seguiti della saga si è mai avvicinato al 92% del primo film di Spielberg sul noto portale, con Jurassic World che si è piazzato al secondo posto con il 71%, ma questo non significa che i fan non saranno dispiaciuti. Naturalmente, non avrà molta importanza quello che diranno i critici quando Il Dominio avrà la garanzia di fare un sacco di soldi al botteghino, ma deve essere comunque doloroso per il cast, la troupe e il team creativo.

Basti pensare che il film precedente, Il Regno Distrutto, aveva registrato il minimo storico al 47%, quindi, a meno che la situazione non subisca una significativa impennata nei prossimi giorni, quando un numero sempre maggiore di persone lo andrà a vedere di persona, c'è il rischio concreto che Jurassic World - Il Dominio continui a scivolare verso il basso, anche se i dirigenti della Universal potranno magari essere felici degli incassi ottenuto (si stima infatti un esordio da 125 milioni in patria).

Il film in Italia è arrivato a superare i 3 milioni di euro nel suo primo weekend, mentre negli USA uscirà il 10 giugno prossimo. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Jurassic World Il Dominio.