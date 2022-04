Jurassic World: Il Dominio, una nuova featurette celebra la storia del franchise

Non si può metter mano ad un film come Jurassic World: Il Dominio pensando di evitare il confronto con un passato ingombrante come quello del franchise ideato da Steven Spielberg: Colin Trevorrow lo sa bene, come dimostra la featurette pubblicata in queste ore in cui appaiono vecchie e nuove glorie della saga giurassica.

Dopo essere apparsi insieme nelle nuove foto di Jurassic World: Il Dominio, Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum hanno infatti fatto capolino nel video pubblicato in rete proprio in queste ore, durante il quale i nostri ricordano, da protagonisti e da spettatori, il loro impatto con il film del 1993.

"C'era quest'energia sul set... Era la prima volta che vedevamo qualcosa del genere" ha ricordato Laura Dern, a cui ha subito fatto seguito Chris Pratt: "Quando vidi i dinosauri nel trailer, le increspature nel bicchiere d'acqua, pensai tipo: 'Oh mio Dio'. Ha davvero segnato la mia generazione". "Piansi la prima volta che vidi i dinosauri. Ciò che non era mai sembrato reale prima di allora, all'improvviso era incredibilmente vero" è stato invece il ricordo di Bryce Dallas Howard.

E voi, che ricordi avete del vostro primo approccio con la saga? Raccontatecelo nei commenti! Jeff Goldblum, intanto, ha ricordato di avere un intero libro di battute di Ian Malcolm.