Jurassic World - Il dominio, Everyeye incontra Chris Pratt e Jeff Goldblum

In occasione dell'uscita nelle sale di Jurassic World - Il dominio, sesto capitolo del franchise di Jurassic Park e terzo della recente trilogia di Jurassic World, abbiamo intervistato Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum e altri membri del cast del film di Colin Trevorrow. La video intervista è a cura di Sonia Serafini.

Jurassic World - Il dominio è il sequel di Jurassic World - Il regno distrutto e unisce il cast più recente della saga, composto principalmente da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, con quello storico della prima trilogia, formato da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Colin Trevorrow ha svelato in questi giorni i diversi titoli alternativi per Jurassic World.



Quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar, i dinosauri ormai convivono insieme agli esseri umani. Un equilibrio fragilissimo che potrebbe condurre a nuove gerarchie. Gli esseri umani rimarranno la specie dominante sul pianeta oppure lasceranno il passo ai dinosauri?



Colin Trevorrow torna alla regia dopo aver diretto Jurassic World nel 2015 e aver lasciato il timone a Juan Antonio Bayona nel capitolo successivo, Jurassic World - Il regno distrutto, uscito nelle sale nel 2018.



Michael Giacchino ha composto la colonna sonora mentre il cast è arricchito da interpreti come DeWanda Wise, BD Wong e Omar Sy.

Scoprite la nostra recensione di Jurassic World - Il dominio, attualmente disponibile nelle sale cinematografiche.