Jurassic World: Il Dominio, i dinosauri sono in mezzo a noi in questi video virali

Un nuovo sito web interattivo realizzato per Jurassic World: Il Dominio contiene nuovi video, immagini, luoghi e dettagli sulla storia del prossimo sequel in arrivo a giugno nelle sale. Dominion è la conclusione della trilogia di Jurassic World, ancora una volta diretto da Colin Trevorrow e vedrà insieme i cast di Jurassic World e Jurassic Park.

Su Dino Tracker, un nuovo sito web interattivo realizzato per il nuovo film della saga, gli utenti possono visualizzare una mappa del mondo che mostra le geo-localizzazioni di varie specie che si sono diffuse nei quattro anni dagli eventi di Il Regno Distrutto. Ogni posizione mette in evidenza una foto o un video dell'avvistamento, che viene visualizzato come registrazioni filmate dai civili con i loro smartphone o filmati di sorveglianza.

Si tratta di un intelligente mossa virale che serve come preparazione per il nuovo film, dando un'idea di quanto si siano diffusi i dinosauri nel mondo dall'ultimo film. Il sito evidenzia anche quali sono le specie che appaiono di più, tra cui Brachiasaurus, Triceratops, Pteranadon, Compsognathus, Ankylosaurus, Gallimimus, Apatosaurus, Stegosaurus, Carnotaurus, e molti altri ancora.

Oltre agli avvistamenti e ai luoghi dei dinosauri, la mappa interattiva rivela anche alcuni luoghi chiave che vedremo in Jurassic World: Il Dominio, in particolare il quartier generale di Biosyn situato sulle Dolomiti in Italia. Lo spazio tentacolare sembra essere un sito chiave nel film e cita Dodgson come amministratore delegato dal 2013. Un altro luogo noto è il Dinosaur Black Market a Malta, che mostra un video dalle telecamere nascoste di dinosauri in gabbia e uova in incubazione. Altri video mostrano varie specie che interagiscono con gli umani in tutto il mondo, mostrando quello che il personaggio Ian Malcolm di Jeff Goldblum aveva descritto come una neo-Era Giurassica in corso.

