Jurassic World - Il dominio, DeWanda Wise con Sam Neill nelle foto dal set

Jurassic World - Il dominio uscirà quest'estate e insieme al cast degli ultimi capitoli del franchise ci saranno gli attesi ritorni del trio originale di Jurassic Park, composto da Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern. E proprio Neill è protagonista di alcune foto pubblicate da DeWanda Wise che riguardano anche il set del film.

Wise ha recitato con Sam Neill anche nella serie tv Apple, Invasion, e ha pubblicato alcune immagini con il collega che riguardano sia Jurassic World - Il dominio che la serie. In una recente intervista ha dichiarato di aver provato affetto per i dinosauri di Jurassic World anche se non sono reali.

"Alan Grant e Kayla Watts. John Bell e Eileen Grady. Sam e De" ha scritto Wise nella didascalia del post, rimarcando l'entusiasmo per il doppio lavoro svolto con la star di Jurassic Park.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, Sam Neill ha raccontato la felicità di tornare a recitare nel franchise con Goldblum e Dern:"Ci siamo divertiti un mondo. Sono stato contento di farlo per una serie di motivi. Prima di tutto per stare con i miei vecchi amici Laura e Jeff. Eravamo nel bel mezzo della pandemia, eravamo rinchiusi in un hotel tutti insieme in una rurale e idilliaca Inghilterra e andavano tutti d'accordo. Il nuovo cast mi è piaciuto molto [...]".



La regia del film è affidata a Colin Trevorrow, con Steven Spielberg nel ruolo di produttore esecutivo e Frank Marshall con Patrick Crowley nelle vesti di produttori.

Sul nostro sito scoprite i segreti e la nostalgia del primo trailer di Jurassic World - Il dominio.