Jurassic World: Dominio sarà il culmine della saga di Jurassic Park: parla Colin Trevorrow

Nel corso di una recente intervista con EW, il regista e sceneggiatore Colin Trevorrow ha rivelato alcuni nuovi dettagli circa l'attesissimo Jurassic World: Dominion, nuovo ingresso nel franchise di Jurassic Park.

L'autore, già regista e sceneggiatore del primo Jurassic World uscito nel 2015, ha spiegato come i sei film del franchise creato da Steven Spielberg porteranno a termine l'intero arco narrativo iniziato nel 1993, e che il prossimo capitolo fornirà anche dettagli inediti sui tre episodi originali.

"Per me, Dominion è il culmine di una storia che è stata raccontata per anni", ha detto Trevorrow a EW. "Quando arrivi alla fine della trilogia di Jurassic Park, potrebbe non essere chiaro quale fosse la storia completa perché vennero realizzati in maniera episodica. Ma questa trilogia no, è una storia molto più serializzata. Per me era importante che, guardando Dominion, il pubblico potesse avere un quadro più ampio sull'intera serie, imparando qualcosa di più anche sui primi tre film. Tutto ciò che è accaduto in quei film in realtà è un avvertimento su quello che succederà alla fine di Dominion. Lo scopo per me era far si che i bambini di oggi potessero guardare l'intera saga e scoprire che è composta da sei film, non solo dai tre capitoli moderni. E speriamo che i genitori compreranno loro un cofanetto unico!"

