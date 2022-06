Jurassic World Il Dominio sta già infrangendo record al box office: supererà il miliardo?

Jurassic World Il Dominio esce oggi in Italia, ma nelle scorse ore il sesto film del franchise di Jurassic Park ha già iniziato a infrangere record al box office in giro per il mondo.

Nello specifico, il film d'avventura scritto e diretto da Colin Trevorrow ha avuto una partenza da record in Corea del Sud, pause nel quale è stato distribuito con qualche giorno d'anticipo rispetto agli altri mercati internazionali. Con la bellezza di un incasso e 6 milioni di dollari nel suo primo giorno di programmazione nei cinema locali, Jurassic World: Il Domino ha già superato le cifre fatte registrare nei rispettivi giorni di debutto da due dei film più popolare dell'era covid, ovvero Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Certo la Corea del Sud non è paragonabile ad altri mercati molto più floridi dal punto di vista delle statistiche box office, eppure il risultato è già una piccola vittoria per la Universal, che ovviamente punta molto sulle prestazioni di Jurassic World: Il Dominio: la saga con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, lo ricordiamo, rappresenta una delle IP più importanti dello studio, IP che nel complesso dei cinque titoli precedenti, a partire da Jurassic Park di Steven Spielberg, ha collezionato un totale di 4,9 miliardi di dollari, per una media quasi matematica di un miliardo a film.

Riuscirà Jurassic World: Il Dominio a rispettare la statistica e superare il traguardo del miliardo a livello globale? Staremo a vedere. Nel frattempo, vi ricordiamo che su Everyeye potete vedere in esclusiva una clip tratta da Jurassic World Il Dominio.