Jurassic World Dominio è al cinema, sarà la fine della saga? Tutto ciò che dovete sapere!

Si torna nel Giurassico: Jurassic World: Il Dominio arriva oggi 2 giugno nei cinema italiani, e per l'occasione abbiamo preparato una pratica 'guida alla visione' del nuovo film del franchise di Jurassic Park che, se volete, potrete comodamente consultare prima di entrare in sala.

Jurassic World – Il Dominio si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar vista in Jurassic World - Fallen Kingdom: ora i dinosauri vivono e cacciano insieme agli umani, sparsi liberamente in tutto il mondo, all'insegna di un equilibrio molto fragile che è destinato a rimodellare il futuro e determinare, una volta per tutte, quale specie diventerà quella dominanti sul pianeta. Il film, prodotto da Universal Pictures e Amblin Entertainment, spinge il franchise di Jurassic Park, che in totale ha incassato oltre cinque miliardi di dollari in tutto il mondo - in un territorio nuovo, audace ed inesplorato, caratterizzato da dinosauri mai visti, azione vertiginosa e nuovi sorprendenti effetti visivi.

Il film sarà la chiusura della trilogia di Jurassic World iniziata nel 2015, ma si ricollegherà anche alla trilogia originale di Jurassic Park: infatti il progetto di Dominio non è nato solo dal successo di Fallen Kingdom, dato che già nel 2016, parlando al TIFF, il regista J.A. Bayona aveva confermato che Colin Trevorrow (regista di Jurassic World, co-sceneggiatore di Fallen Kingdom e ora di nuovo regista per Il Dominio) ha avuto in mente un arco di tre film fin dall'inizio. "Sarà parecchio interessante per il pubblico scoprire la direzione che prenderà la storia...", aveva anticipato il regista.

In effetti il termine 'World' nel titolo della nuova saga prometteva già molto, e la direzione è quella anticipata dal trailer ufficiale di Jurassic World Il Dominio, che per la prima volta, un po' com'è stato con Spider-Man: No Way Home, riunirà i protagonisti di due diverse saghe: Chris Pratt e Bryce Dallas Howard riprenderanno infatti i loro rispettivi ruoli, ovvero Owen Grady e Claire Dearing, ma insieme a loro questa volta torneranno anche Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm: i tre attori lavoreranno insieme per la prima volta dal Jurassic Park del 1993, dato che Goldblum era tornato in solitaria per Jurassic Park 2 e per un cameo in Jurassic World 2, mentre Neill e Dern erano tornati per Jurassic Park 3.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti. Per non farvi mancare nulla, recuperate anche il cortometraggio Jurassic World Battle at Big Rock, vero e proprio prequel di Domino.