Jurassic World: Il Dominio, Chris Pratt paragona il futuro del franchise al MCU

Dopo aver confermato che Jurassic World: Il Dominio sarà il finale del franchise, Chris Pratt ha fatto dietrofront in una nuova intervista. Inoltre, l'attore statunitense non solo ha ritrattato l'affermazione precedente, ma ha anche ipotizzato un futuro della saga di Jurassic Park simile a quello del Marvel Cinematic Universe.

Man mano che ci si avvicina all'uscita di Jurassic World: Il Dominio, cresce sempre di più l'attesa per quella che, stando alle precedenti dichiarazioni dell'attore, dovrebbe essere la conclusione della saga di Jurassic Park. Effettivamente, il nuovo film ha il sapore del gran finale, visto che si apre a scenari mai visti in precedenza. Infatti, in Jurassic World: Il Dominio vedremo lo scontro tra dinosauri e umani assumere dimensioni mai viste prime, estendendo il conflitto in tutto il mondo. Inoltre, vedremo anche i nuovi personaggi della saga congiungersi con il cast della prima trilogia. Dunque, tutto sembra indicare la fine di un'era per Jurassic Park.

Tuttavia, le affermazioni dell'attore riguardanti la conclusione del franchise non avevano convinto tutti, dato che già in precedenza il produttore Frank Marshall aveva anticipato l'arrivo di nuovi capitoli di Jurassic Park in futuro. Oggi, poi, è arrivata la nuova dichiarazione di Chris Pratt, che sembra levare ogni dubbio riguardo il prosieguo della saga dopo Jurassic World: Il Dominio. In particolare, l'attore ha anche proposto uno scenario simile a quanto visto nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Entrando nel dettaglio, ecco come ha risposto Chris Pratt a una domanda sul futuro di Jurassic Park: "Penso che Infinity War ed Endgame rappresentino una situazione simile. Anche lì, abbiamo una serie lunga diversi anni e composta da molti film. Tutti i personaggi, con le loro storie e le loro trilogie, si sono andati ad unire in unico finale. Ora, dopo il finale di Endgame, la Marvel ha continuato a fare film, ma sono passati ad una nuova fase. Anche nel nostro caso, abbiamo la trilogia di Jurassic Park, la trilogia di Jurassic World e ora il gran finale. Penso abbia senso per Jurassic Park continuare a raccontare grandi storie in futuro, ma penso che Iron Man sia andato. Ecco".