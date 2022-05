Jurassic World: Il Dominio, ci sono Chris Pratt e Jeff Goldblum nelle nuove foto

Le interazioni tra presente e passato del franchise ricopriranno un ruolo importantissimo in questo Jurassic World: Il Dominio, che sembra più che mai intenzionato a calcare la mano sull'effetto nostalgia e sulla collaborazione tra gli storici protagonisti dei film di Steven Spielberg e quelli della nuova generazione.

Ammirati recentemente nei nuovi character poster di Jurassic World: Il Dominio, dunque, i protagonisti (veterani e non) del film di Colin Trevorrow fanno nuovamente la loro comparsa nelle foto pubblicate in queste ore tramite social, e tratte direttamente da questo capitolo conclusivo (ma ne siamo davvero sicuri?) della saga partita nel 1993.

Le nuove immagini di Jurassic World: Il Dominio ci permettono dunque di dare uno sguardo non solo all'Owen Grady di Chris Pratt, ma anche all'Ian Malcolm interpretato da un Jeff Goldblum in formissima: assenti, a questo giro, sono invece Bryce Dallas Howard, Sam Neill e Laura Dern, che ovviamente avremo modo di incontrare nuovamente all'uscita del film in sala.

Non solo protagonisti umani, comunque: nelle nuove foto fanno la loro comparsa, seppur in maniera non particolarmente nitida, anche alcuni dinosauri. Il meglio, però, lo vedremo ovviamente solo sul grande schermo! A proposito del passato del franchise, comunque, recentemente Laura Dern ha affrontato un argomento piuttosto scomodo: la differenza d'età con Sam Neill, definita dall'attrice come inappropriata.