Jurassic World: Il Dominio, Chris Pratt conferma: 'È il finale del franchise!'

Tutte le cose belle sono destinate a finire, prima o poi: dopo quasi 30 anni trascorsi a destreggiarsi tra t-rex e dinosauri vari, dunque, è giunto il momento di dire addio anche al mondo di Jurassic Park (almeno per quanto riguarda il filone principale cinematografico). A confermarlo è stato uno dei diretti interessati, aka Chris Pratt.

Dopo essere apparso nello spettacolare poster IMAX di Jurassic World: Il Dominio, infatti, l'attore di Guardiani della Galassia ha confermato che il film di Colin Trevorrow fungerà da finale per la saga inaugurata nel 1993 dal leggendario film di Steven Spielberg: la speranza, ovviamente, è quella di chiudere in bellezza, proprio come dei fuochi d'artificio.

"Avete presente quando andate a uno spettacolo di fuochi d'artificio, tipo per il 4 luglio o per l'ultimo dell'anno, e c'è sempre il gran finale? Siete lì ad aspettarlo, e all'improvviso boom! E voi siete tipo: 'Oh, eccolo! Questo è il finale!' Penso che l'intero film sia un po' così. È nei piani da 30 anni, è il sesto film di Jurassic Park, è il finale del franchise" sono state le parole di Pratt.

Speriamo che il film di Trevorrow sia davvero paragonabile a dei fuochi d'artificio: le premesse, comunque, sembrano essere delle migliori! Qui, intanto, trovate l'ultimo trailer di Jurassic World: Il Dominio.