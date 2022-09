Jurassic World Il Dominio ce l'ha fatta: superato il miliardo di dollari al box office

Dopo che i suoi incassi avevano contribuito a spingere il franchise di Jurassic Park oltre i 6 miliardi complessivi, anche Jurassic World Il Dominio ha superato in queste ore il tetto del miliardo, togliendo dalla scarpa della Universal Pictures un piccolo grande sassolino.

Nonostante Jurassic World Dominio si già disponibile in home video da diverse settimane, e per giunta in un'inedita edizione estesa, la Universal infatti aveva deciso di non ritirare il film dalle sale proprio perché vedeva il traguardo ormai vicinissimo: ci è voluto un po' di tempo, e il nuovo capitolo della saga diretto da Colin Trevorrow ha dovuto subire lo strapotere di Top: Gun Maverick, ma alla fine Il Dominio ha ufficialmente superato il miliardo e adesso è il secondo miglior incasso del 2022, dietro soltanto al blockbuster di Tom Cruise.

Per i numeri ufficiali, Il Dominio ha incassato $376 milioni a livello domestico e $624 milioni al botteghino internazionale: si tratta del settimo titolo della storia della Universal a raggiungere il miliardo in tutto il mondo e il terzo film nel franchise di Jurassic a riuscire nell'impresa. Il film, interpretato da Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum, è stato pubblicato all'inizio di giugno, superando i 500 milioni di dollari a livello globale nelle prime due settimane 'di vita' e superando i 600 milioni di dollari a livello internazionale: solo cinque film di Hollywood ci sono durante la pandemia, solo due nel 2022.

Continuate a seguirci per tutte le novità dal mondo di Hollywood e dintorni.