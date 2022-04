Jurassic World - Il dominio, il cast si divide nelle due cover di Empire!

Empire Magazine ieri ha pubblicato le immagini delle prossime cover della rivista. Una doppia copertina dedicata a Jurassic World - Il dominio, prossimo capitolo del longevo franchise inaugurato nel 1993 dal celebre film di Steven Spielberg, Jurassic Park. Nelle due cover il cast viene diviso in due, con un criterio ben preciso.

Una cover mostra infatti il cast storico di Jurassic Park, ovvero Laura Dern (Ellie Sattler), Sam Neill (Alan Grant) e Jeff Goldblum (Ian Malcolm). La seconda cover è riservata al 'nuovo' cast, ovvero Chris Pratt (Owen Grady), Bryce Dallas Howard (Claire Dearing) con le new entry DeWanda Wise e Mamoudou Athie. Per vedere le prime sequenze del film scopri il primo trailer di Jurassic World - Il dominio.



"Preparatevi all'azione! L'epico cast (e i dinosauri) di Jurassic World - Il dominio si riuniscono per le cover esclusive di Empire, realizzate da più di 65 milioni di anni. La prima delle due cover da collezione mostra riunite le star originali Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum" si legge nel primo post dedicato alla prima cover.



"Più grandi, più rumorosi, più denti. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard si uniscono ai nuovi arrivati DeWanda Wise e Mamoudou Athie nella seconda delle due cover da collezione esclusive nel mondo di Jurassic World - Il dominio" è invece la didascalia del secondo post che riguarda la seconda copertina.



Qualche giorno fa è stata svelata la durata di Jurassic World - Il dominio, che arriverà nelle sale il 2 giugno, con un'uscita anticipata da Universal Pictures.