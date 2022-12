Jurassic World Il Dominio arriva su Sky: quando sarà disponibile il nuovo film della saga?

Ora che Avatar 2 ha superato il miliardo al box office mondiale, Jurassic World: Il Dominio potrebbe perdere la seconda posizione nella classifica dei migliori incassi del 2022 da un giorno all'altro: meglio ripiegare in tv, dunque, e conquistare il pubblico direttamente a casa.

Il film, i cui incassi nel 2022 sono attualmente inferiori solo a quelli di Top Gun: Maverick, arriverà in esclusiva su Sky domenica 1 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K. Diretto da Colin Trevorrow e interpretato dai volti più noti della saga di Jurassic Park, tra cui Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, il film sarà disponibile anche su Sky Cinema Jurassic World, nuovo canale dedicato al franchise creato da Steven Spielberg.

Come Sky ci ha ormai abituato in queste occasioni, infatti, l'arrivo di Il Dominio sui suoi canali coinciderà anche con l'inaugurazione di un canale tematico dedicato alla saga di Jurassic Park: da domenica 1 a domenica 8 gennaio, al canale 303 di Sky saranno disponibili tutti i sei episodi del franchise, dal primo storico Jurassic Park di Steven Spielberg al suo sequel Il Mondo Perduto, passando per Jurassic Park 3 per arrivare ai tre episodi della saga-sequel di Jurassic World.

Per altre letture, sapete che Jurassic World Il Domino non sarà la fine del franchise di Jurassic Park? Secondo il regista Colin Trevorrow, infatti, la storia è destinata a continuare.