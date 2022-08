Jurassic World: Il Dominio, annunciata l'extended version del film

Mentre Jurassic World: Il Dominio ha superato i 900 milioni di dollari di incassi nel mondo, una sua versione estesa sarà presto disponibile in edizione Home Video.

Secondo la critica il terzo capitolo della saga sequel sui dinosauri è stato il peggiore di tutti, mentre il pubblico ha premiato Jurassic World: il Dominio con un punteggio altissimo al Cinemascore.

Sia quel che sia, l'ultimo film di Colin Trevorrow sta portando guadagni a Universal Pictures, che ora ha deciso di distribuire grazie a Universal Pictures Home Entertainment anche un extended cut di Jurassic World: Dominion, con ben 14 minuti di girato in più rispetto alla versione arrivata nelle sale.

La nuova versione sarà disponibile dal 16 agosto oltreoceano in digitale, mentre qui in Italia arriverà dal 25 agosto in DVD, 4K Ultra HD, Steelbook UHD e Blu-Ray, con dietro le quinte che raccontano il making of del film, un corto digitale intitolato Battaglia a Big Rock, degli speciali su VFX e molto altro.

Inoltre, questa dovrebbe contenere anche la featurette "Mayhem in Malta" che trovate anche sul sito del link fonte in calce alla notizia.

In Jurassic World: Il Dominio abbiamo visto il ritorno dei protagonisti di Jurassic Park Ellie Sattler (Laura Dern), Ian Malcolm (Jeff Goldblum) e Alan Grant (Sam Neill), che si sono uniti a Owen Grady (Chris Pratt) Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) e il resto del cast del sequel per un'avventura indimenticabile.