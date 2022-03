Jurassic World, DeWanda Wise sui dinosauri: 'Ti ci affezioni anche se non sono reali'

Ci sono tanti motivi per cui, ormai quasi 30 anni fa, Jurassic Park entrò nei cuori degli spettatori di tutto il mondo: la credibilità dei dinosauri fu ovviamente uno dei più importanti e ancora oggi lo è, almeno a giudicare dalle parole della star di Jurassic World: Dominion DeWanda Wise.

Mentre in una nuova foto del cast di Jurassic World: Dominion i protagonisti storici si mostrano in compagnia delle new entry del franchise, infatti, l'attrice di She's Gotta Have It ha ammesso di aver provato vero affetto per quelle enormi creature, pur consapevole che non fossero reali.

"Se ami gli animali anche solo un po', anche solo una virgola, è semplicemente incredibile. Mi fu mostrato il Lystrosaurus e subito lo chiamai Leonard. Avrei voluto portarlo con me a casa. È semplicemente travolgente l'affetto che puoi provare per una cosa che logicamente sei consapevole non sia reale" sono state le parole di DeWanda Wise.

La magia, insomma, è pronta a ripetersi ancora una volta: il franchise ideato da Steven Spielberg riuscirà anche stavolta a farci credere in un mondo in cui i dinosauri siano vivi e vegeti? Stando alle parole di Wise, sembra proprio di sì! Nell'attesa dell'uscita del film, intanto, rivediamo Jeff Goldblum attaccato da un raptor durante il Super Bowl.