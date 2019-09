Jurassic World: tutti i dettagli e le immagini ufficiali del corto Battle at Big Rock

Dopo aver annunciato l'arrivo di Battle At Big Rock, durante una recente intervista il regista Colin Trevorrow ha rivelato alcuni interessanti dettagli sul cortometraggio ambientato nel mondo di Jurassic World.

Parlando con Collider, infatti, il regista del primo film del nuovo corso - nonché del terzo capitolo in arrivo nel 2021 che lui stesso ha definito una celebrazione del franchise - ha confermato che il corto esplorerà fin da subito le catastrofiche conseguenze di Jurassic World - Il regno distrutto

"Battle At Big Rock è un cortometraggio ambientato un anno dopo gli eventi de Il Regno Distrutto" ha spiegato il regista. "Parlerà di una famiglia in campeggio al Big Rock National Park, distante circa 20 miglia da dove è finito l'ultimo film. Ci sono stati alcuni avvistamenti, ma questo è il primo grande confronto tra dinosauri e umani.

Trevorrow ha poi rivelato la durata del cortometraggio: "Durerà 8 minuti. Doveva essere più breve. So che 8 minuti sono un'eternità su internet, ma spero che le persone si prenderanno un po' di tempo e indosseranno un paio di cuffie."

Per gli amanti dei dinosauri, il regista ha annunciato che in Battle At Big Rock saranno presenti "due specie mai viste prima. Il nasutoceratops, che è un bellissimo erbivoro che ricorda un longhorn del Texas; e l'Allosaurus, uno dei dinosauri più iconici di tutti i tempi. Questa era una cucciola nell'ultimo film. Ora è cresciuta."

In calce alla notizia potete trovare un'immagine ufficiale di André Holland e Natalia Martinez, i protagonisti del corto, e due foto dietro le quinte con gli attori e Trevorrow. Battle at Big Rock andrà in onda su FX il 15 settembre, questa domenica, e dopodiché sarà immediatamente diffuso in rete.

Siete curiosi di vedere il cortometraggio? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di Jurassic World - Il regno distrutto.