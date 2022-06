Jurassic World: Colin Trevorrow svela i diversi titoli alternativi pensati per la trilogia

Il regista di Jurassic World - Il Dominio, Colin Trevorrow, ha rivelato che la serie avrebbe potuto avere diversi titoli prima che la scelta finale ricadesse sui titoli che conosciamo oggi. Trevorrow è tornato a dirigere il terzo film della trilogia dopo aver resuscitato il franchise per il grande schermo con Jurassic World, uscito nel 2015.

In un'intervista concessa a Collider mentre si parlava dell'ultimo film appena uscito nelle sale, Trevorrow ha rivelato che sperava di cambiare il titolo di ogni film di Jurassic World: inizialmente aveva preso in considerazione nomi molto più semplici. Trevorrow li aveva immaginati per un motivo fondamentale, ma come spiega, i titoli definitivi gli vanno benissimo.

"Jurassic World - Il Dominio è stato il primo che mi è rimasto impresso. Quando sono arrivato, volevo cambiare il titolo ogni volta, il che, col senno di poi, era probabilmente una follia perché viviamo in una società. Ma volevo fare tipo "Jurassic World", "Jurassic Earth", "Jurassic Kingdom". Continuavo a cambiare. E credo che in parte sia perché voglio fare film originali. Volevo che fossero percepiti come un evento a sé stante. E sono perfettamente soddisfatto di come è venuto fuori. E so che ho già cambiato il nome di questo franchise una volta. Quindi probabilmente devo rilassarmi un po' di più su questo".

Nel frattempo, l'ultimo film è nelle sale e le prime recensioni americane di Jurassic World Il Dominio non sono per nulla rincuoranti. Nonostante questo, il film dovrebbe incassare bene al box-office; in Italia è arrivato a superare i 3 milioni di euro nel suo primo weekend, mentre negli USA uscirà il 10 giugno prossimo.

Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Jurassic World Il Dominio.