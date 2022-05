Jurassic World, Chris Pratt non resiste al t-rex LEGO: l'attore sgridato come un bambino

Certi adulti, si sa, non smettono mai di restare un po' bambini nel profondo (ma neanche troppo) dell'anima, a maggior ragione se messi davanti a qualcosa che ha fatto parte delle loro più selvagge fantasie durante l'infanzia: per informazioni chiedere a Chris Pratt, che davanti ai dinosauri non riesce proprio a dimostrare i suoi 42 anni suonati.

Dopo aver confermato che Jurassic World: Il Dominio sarà il finale del franchise, infatti, Pratt si è reso protagonista di una spassosa gag prontamente condivisa con i suoi fan tramite Instagram: in un breve video, infatti, vediamo la star di Guardiani della Galassia alle prese con l'enorme testa di un t-rex ricreata in mattoncini LEGO... Quale potrebbe mai essere stato il finale di questa storia?

La co-star di Bryce Dallas Howard, com'era facilmente prevedibile, non ha resistito: dopo un repentino stacco, il video ci mostra infatti Chris Pratt intento ad infilarsi per intero nell'enorme bocca spalancata del t-rex, subendo un immediato richiamo come il più classico dei bambini troppo curiosi durante una gita scolastica.

Certo che l'occasione di interagire con dinosauri di vario genere non sarà mancata al buon Chris, nel corso di questi anni... Ma insomma, di certe cose non si è mai stanchi, dopotutto! Qui, intanto, trovate proprio Chris Pratt nel nuovo poster IMAX di Jurassic World: Il Dominio.