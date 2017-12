Jurassic World: c'è anche Sam Neill ne Il Regno Distrutto?

Quella che segue è un rumour da prendere con le pinze, viste le ultime dichiarazioni dell’attore, mapotrebbe essere nel cast di

Fin da quando la Universal ha annunciato Jurassic World e in seguito il suo sequel, di cui abbiamo potuto vedere il primo spettacolare trailer, in molti tra i fan si sono chiesti se prima o poi farà capolino nella nuova saga anche il mitico Dr. Alan Grant, interpretato da Sam Neill e apparso nell’originale Jurassic Park del 1993 e in seguito nel terzo capitolo di Joe Johnston. Ne Il Regno Distrutto, lo ricordiamo, ci sarà certamente un ritorno molto atteso: quello di Jeff Goldblum nei panni del bizzarro matematico Ian Malcolm.

Secondo quanto rivelato da Mr. Sunday Movies, Neill sarebbe stato avvistato ai Pinewood Studios – o per essere più precisi agli Shepperton Studios – lo scorso agosto, proprio mentre J.A. Bayona stava girando il suo film. Come fa notare anche ComicBookMovie, questo è solamente un rumour da prendere con le dovute cautele finché non ci sarà una vera e propria conferma, che potrebbe arrivare solamente dopo la visione del film nelle sale, il prossimo giugno.

Chris Pratt tornerà a rivestire i panni di Owen Grady cosi come Bryce Dallas Howard interpreterà nuovamente il personaggio di Claire Deaning. Dal precedente capitolo tornerà anche l'attore B.D. Wong nel ruolo del Dr. Henry Wu.

Nel cast troveremo anche James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe Spall, Kevin Layne e Geraldine Chaplin; dalla prima trilogia di Jurassic Park tornerà Jeff Goldblum, che riprenderà i panni del Dr. Ian Malcolm.