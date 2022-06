Jurassic World: Bryce Dallas Howard non ha mai visto Happy Days, col padre Ron

Bryce Dallas Howard è da poco tornata con il franchise di Jurassic World, e mentre l'ultimo film arrivato al cinema della saga domina al botteghino, l'attrice racconta ai microfoni di The View di non aver ancora visto la serie che ha reso celebre il padre, Happy Days.

Per chi non lo ricordasse, il padre di Bryce Dallas Howard è Ron Howard, attore e regista che ha iniziato la sua carriera sullo schermo da bambino, e che è poi divenuto celebre per il ruolo di Richie in Happy Days. Ron Howard è in seguito diventato anche regista, dirigendo grandi film come Willow, Apollo 13, A Beautiful Mind e Solo: A Star Wars Story. La figlia, che ha fatto un po' lo stesso percorso del padre, iniziando da attrice e spostandosi poi anche sulla regia, non ha però visto tutte le opere in cui era coinvolto Ron Howard.

La questione di Happy Days è ora tornata a galla perché 18 anni fa Bryce Dallas Howard disse a The View di non aver mai visto lo show. Adesso, tornata ai microfoni della testata, le è stato chiesto se abbia o meno recuperato. "Non proprio", ha ammesso Howard ridendo, svelando che diverse persone hanno provato a convincerla a guardarlo nel tempo.

"Dunque Jay Leno mi ha dato un cofanetto", ha rivelato l'attrice. "Ha sentito la cosa, quando l'ho rivelata qui su The View, ed erea tipo 'Vai via, ecco un cofanetto di Happy Days' e io ero tipo 'Oh mio Dio, grazie mille!' Ma non l'ho davvero... non ho..."

Anche se è chiaro che Howard non abbia visto molto di suo padre in Happy Days, la regista e attrice ha rivelato di aver visto gran parte di The Andy Griffith Show, uno dei primi lavori di Ron da giovanissimo. Servirà a coprire la mancanza? Probabilmente no.

Intanto, dopo aver diretto alcuni episodi di The Mandalorian e The Book of Boba Fett, Bryce Dallas Howard ammette che non direbbe di no alla regia di un film.