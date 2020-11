Jurassic World: Bryce Dallas Howard mostra il suo costume di Halloween dal set

Parecchie sono state le celebrità che hanno mostrato il loro look da Halloween nonostante il lockdown e l'impossibilità di festeggiare la ricorrenza in piena normalità. Nelle ultime ore si è aggiunta anche Bryce Dallas Howard, che direttamente dal set di Jurassic World: Dominion, ha mostrato a tutti il suo particolare costume di Halloween.

L'attrice ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram che la ritrae con il suo costume da Strawberry Shortcake, in una foto che a quanto pare è stata scattata da Sam Neill, con lei in quel momento sul set. "Festa di Halloween alla casa di Strawberry Shortcake!! Grazie Sam Neill per essere sempre così efficiente nel trovare i giusti angoli", ha scritto la Howard nel suo post. Potete guardare l'immagine in calce a questa news.

Le riprese di Jurassic World: Dominion sono ripartite dopo uno stop di due settimane causato da un contagio per Covid-19 sul set. Era stato il regista di Jurassic World: Dominion Colin Trevorrow a darne notizia su Twitter lo scorso 7 ottobre, spiegando che "si era svegliato con la notizia di alcuni risultati positivi ai test del Coronavirus sul set di Jurassic World: Dominion. Tutti loro sono poi risultati negativi a un secondo test, ma per via dei nostri protocolli di sicurezza, comunque, la produzione è stata costretta a chiudere tutto per due settimane", promettendo di "tornare presto al lavoro".

Nel cast di Jurassic World: Dominion rivedremo Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, oltre agli interpreti storici del franchise come Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern, che riprenderanno i loro iconici ruoli dalla saga di Jurassic Park.

Il film sarebbe dovuto uscire nell'estate del 2021, ma Universal ha deciso di posticiparlo di un anno, al 10 giugno del 2022, per tempi migliori.