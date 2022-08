Jurassic World, Bryce Dallas Howard e DeWanda Wise: 'Sarebbe bello tornare nel franchise'

Mentre del terzo capitolo della saga sequel di Jurassic Park potremo presto goderci la versione estesa con 14 minuti in più di girato (è stata recentemente annunciata l'extended cut di Jurassic World: Il Dominio), le star della pellicola Bryce Dallas Howard e DeWanda Wise pensano già a un potenziale ritorno nel franchise.

In un'intervista con ComingSoon.net, le due attrici interpreti rispettivamente dei personaggi di Claire e Kayla nel film diretto da Colin Trevorrow hanno rivelato cosa ne pensano di un potenziale ritorno nel franchise a distanza di anni, come quello degli attori di Jurassic Park Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum nell'ultimo capitolo della saga.

"Sì, [mi piacerebbe] sarebbe davvero una cosa così speciale" risponde entusiasta Bryce Dallas Howard "E poi è davvero raro per un attore poter fare un'esperienza simile, riprendere un personaggio ancora e ancora. E oltretutto, qui si parla di decadi di distanza tra i film...".

"E poi ti viene da pensare 'Cosa? Ma che è successo?'. Una cosa è costruire la backstory di un personaggio, un'altra costruirne una per la prima volta e poi dire 'Oh, ok, e dopo che è successo?'. Perché tutti noi avevamo una tale ownership di questi personaggi. Se chiedete a Laura Dern di Ellie Satler e di cosa è accaduto in quel frangente tra [Jurassic Park e Jurassic World Dominion] è davvero incredibile. È davvero forte" aggiunge DeWanda Wise.

E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere i personaggi di Jurassic World in futuro?