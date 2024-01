Jurassic World, arriva il film reboot dallo sceneggiatore di Jurassic Park!

Un nuovo Jurassic World?Sembrerebbe proprio di sì: si tratta di un reboot completamente a sè stante rispetto al resto dei film del franchise. Non è previsto il ritorno di Christ Pratt e Bryce Dallas Howard, nè tantomeno di Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill dalla trilogia originale.

Ma c'è un altro ritorno dai primi Jurassic Park: infatti il reboot sarà scritto da David Koepp, lo sceneggiatore che ha adattato i primi due film dai libri di Michael Crichton, Il mondo perduto (qui potete scoprire dove recuperare tutti i film della saga). I produttori saranno Frank Marshall e Patrick Crowley, mentre Steven Spielberg lavorerà come produttore esecutivo. Koepp di recente è stato al Sundance Film Festival con il film Presence, diretto da Steven Soderbergh e con protagonisti Lucy Liu, Chris Sullivan e Julia Fox. Questo nuovo progetto dovrebbe arrivare nelle sale nel 2025.

Al momento non sono noti i dettagli del reboot, se non che segnerà l'inizio di una nuova era giurassica. L'ultimo film del franchise di Jurassic World è Il dominio, risalente al 2022 e segnava la fine della trilogia di Colin Trevorrow: un'opera dal ritmo incalzante ma che non ha saputo raggiungere il suo massimo potenziale, come abbiamo osservato nella nostra recensione di Jurassic World: Il dominio. Cosa aspettarci da questo reboot? Non resta che attendere l'arrivo di maggiori dettagli: sicuramente il ritorno di una grande firma legata alla trilogia originale come quella di Koepp fa ben sperare.