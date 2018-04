Jurassic World 3 sarà una sorta di thriller scientifico, parola di Colin Trevorrow

Probabilmente lo sapevate già, ma Colin Trevorrow, che ha diretto il primo film di Jurassic World, tonerà alla regia del terzo capitolo della saga con Chris Pratt. Secondo il regista, Jurassic World 3 si avvicinerà molto all'originale Jurassic Park di Spielberg e lo definisce un thriller scientifico.

Quando arrivò in sala, Jurassic World si rivelò un vero e proprio successo, incassando l'incredibile somma di 1 miliardo e 602 milioni di dollari, a fronte di un budget di produzione di "soli" 150 milioni. Ovviamente, si pensò subito di farne una nuova trilogia!



Il secondo film, in arrivo a breve nelle sale, si intitola Jurassic World: Il regno Distrutto e il regista è J.A. Bayona. Trevorrow, che ha comunque scritto la sceneggiatura, non ha lavorato al secondo capitolo della saga sui dinosauri perché doveva dirigere Episodio IX di Star Wars, salvo poi essere licenziato in tronco da Lucasfilm per "divergenze creative".

E così il regista tornerà ad occuparsi delle vicende "giurassiche" nel terzo film che, parlando con EW, ha definito come segue:

"Se potessi contestualizzare ogni film, direi che Jurassic World era un'avventura d'azione, Il Regno Distrutto è una specie di film dell'orrore pieno di suspense, e Jurassic World 3 sarà un thriller scientifico, come era Jurassic Park."

Secondo alcuni anche il primo Jurassic World si è molto ispirato al primo Jurassic Park ma, a detta del regista, sarà il terzo a prenderne decisamente di più l'eredità. Di certo, per adesso, sappiamo quanto riferito da Trevorrow in queste poche righe, ma anche, da sua stessa ammissione, che i personaggi principali di questa nuova saga, Owen (Chris Pratt) e Claire (Bryce Dallas Howard), torneranno per il capitolo finale della trilogia.

Che ne pensate?