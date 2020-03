Jurassic World 3: Sam Neill parla del ritardo delle riprese causa Coronavirus

Nel corso di un'intervista rilasciata a Variety, Sam Neill si è soffermato sul ritardo delle riprese di Jurassic World: Dominion, nuovo capitolo del franchise iniziato da Steven Spielberg nel 1993 con Jurassic Park. L'interruzione momentanea della lavorazione ha coinvolto diverse produzioni internazionali, compreso il film di Colin Trevorrow.

"Improvvisamente, eccoci qui. Siamo stati congelati criogenicamente e Jurassic World: Dominion è in attesa. Insetti nell'ambra. E come praticamente tutti gli attori del mondo in questo momento, non sto lavorando. Accidenti. Ma torneremo. Noi. E che gioia sarà tornare sul set, fare ciò che amo di più, con il tipo di persone che amo: altri attori e tutte le persone straordinarie che ci vogliono per fare un film. Quel raro privilegio. E per mettere le cose in prospettiva, ci sono molte cose peggiori di un film sospeso".



"Quindi cosa fare nel frattempo? Soprattutto, naturalmente, restare a casa. E mi trovo sorprendentemente occupato. Il fatto è che la maggior parte del tempo al lavoro in realtà lo passi quotidianamente fissando dolcemente una parete. Invece qui mi ritrovo ad essere occupato con tutte le cose di cui di solito sono troppo occupato per occuparmene. Suono il Uke. Canto. Sto su Skype con gli amici. Sono direttamente coinvolto nell'educazione dei miei nipoti a 200 miglia di distanza. Sto riscoprendo la poesia. Ho pubblicato cose stupide sui social per incoraggiare le persone, per rallegrarle con un messaggio. Mi piace stirare le camicie e lucidare un piatto d'argento. Sto leggendo grandi romanzi che non avevo mai aperto. Ho piantato un arbusto. C'è bellezza nella quotidianità" ha spiegato Sam Neill.

Sul Daily Mail Celebrity sono state pubblicate le foto dei set abbandonati di Jurassic World 3. Il film diretto da Colin Trevorrow avrà per protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e vedrà il ritorno di Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum.