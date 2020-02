Jurassic World 3: Sam Neill non vede l'ora di iniziare le riprese

Attraverso un messaggio postato sulla sua pagina Twitter, Sam Neill ha confermato di non vedere l'ora di unirsi ai suoi vecchi compagni di Jurassic Park, nonché ai nuovi attori della saga, per le riprese di Jurassic World 3, il cui inizio sembrerebbe imminente.

Postando una foto che lo ritrae nei panni del dottor Alan Grant tratta da Jurassic Park III, Neill ha quindi scritto: "Qui dopo una dura giornata in ufficio nel 2000. Tornerò presto insieme a Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum. Nota, munirsi stavolta di iodio, bende, cappello di ricambio, crema solare, etc".

In Jurassic World 3, infatti, il vecchio cast al completo di Jurassic Park si unirà a quello nuovo per un film che, stando alle parole dello stesso Pratt, sarà un po' come l'Avengers: Endgame di questa saga. Durante un'intervista con IMDb, Laura Dern ha commentato a sua volta il suo ritorno nei panni della prof.ssa Ellie Sattler: "Adoro Ellie Sattler e sono cresciuta al suo fianco. E così è stato per molti bambini, e in particolare molte bambine, che l'hanno idolatrata come uno dei loro primi personaggi femminili forti. Mi piace l'idea di sapere cosa sta facendo in questo momento."

Le riprese di questo nuovo capitolo - che vedrà il ritorno in cabina di regia di Colin Trevorrow (anni dopo il flop di The Book of Henry e a mesi dal licenziamento dal suo nono capitolo di Star Wars), che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Emily Carmichael, Derek Connolly - inizieranno molto presto, secondo quanto confermato da Pratt: "Molto presto. Ci stiamo preparando. Ci stiamo preparando per metterci sotto molto rapidamente. Mi sono messo a dieta da un po'. Ormai ho quarant'anni, se mangio un, non so, un Starburst, prendo sei kg. Questo film assomiglia davvero ad una sorta di gran finale. E in più ci saranno tutti, come in Endgame, torneranno praticamente tutti, tutto il cast del primo Jurassic Park tornerà. E' molto simile a quello che ha fatto la Marvel con Endgame, in cui sono stati riuniti tutti i personaggi del franchise."

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle recenti aggiunte al cast di Jurassic World 3, la cui uscita è fissata per giugno 2021.