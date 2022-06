Jurassic World 3, Sam Neill: 'Il fascino di Jurassic Park non è mai stato nei dinosauri'

Quando si parla di una saga come quella di Jurassic Park, tutti pensano immediatamente ai dinosauri. Tuttavia, Sam Neill non crede che sia così semplice. È in una posizione migliore rispetto a molti altri per esprimersi sui meriti dei blockbuster fantasy fantascientifici, dati i numerosissimi film del genere a cui ha preso parte in carriera.

Il celebre attore della saga nata da Steven Spielberg nel 1993 ha rivelato a SMH che ritiene che la popolarità duratura di questo franchise abbia ben poco a che fare con le squamose bestie preistoriche.

"È una curiosità, no? Non stavamo facendo un film d'arte serio. Non stavamo facendo Lezioni di piano. È intrattenimento popolare. Ma è curioso - anzi, sconcertante - che alcune cose che sono pop non siano usa e getta. Alcune delle musiche più memorabili e popolari sono state create per essere effettivamente usa e getta. Ma non è possibile buttarle via. Continuano e continuano. E c'è qualcosa in Jurassic Park. Penso che sia stato una sorta di pietra miliare del cinema, in quanto ha dimostrato che si potevano usare questi enormi animatronics in combinazione con questa nuovissima roba in CGI".

Neill ha proseguito: "Si potevano creare mondi, solo la nostra immaginazione li avrebbe limitati. E quale modo migliore per dimostrarlo se non quello di riportare in vita creature vissute 60 milioni di anni fa? La gente li chiama film sui dinosauri. In realtà non sono film sui dinosauri. Sono film di persone, e i dinosauri fanno la loro comparsa e portano scompiglio, ma in realtà si tratta di persone. I cattivi, le donne forti e tutto il resto".

Il film in Italia è arrivato a superare i 3 milioni di euro nel suo primo weekend, mentre negli USA uscirà nella giornata di oggi; tuttavia, Jurassic World Il Dominio ha ricevuto recensioni pessime. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Jurassic World Il Dominio.