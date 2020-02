Jurassic World 3, di ritorno nel cast anche Jake Johnson e Omar Sy

È Collider a rendere noto che Jake Johnson e Omar Sy, entrambi apparsi nel primo Jurassic World di Colin Trevorrow, torneranno a collaborare con il regista per il terzo capitolo della saga sequel.

I due si uniranno a Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, confermati nei panni di protagonisti, e al trio storico di Jurassic Park: Sam Neil, Laura Dern e Jeff Goldblum. Tra le new entry troveremo Mamoudou Athie e DeWanda Wise, mentre Justice Smith e Daniella Pineda riprenderanno i loro ruoli di Jurassic World - Il regno distrutto.

Protagonista della serie Stumptown di ABC, Johnson nel 2018 ha prestato la voce a Peter Parker nell'acclamato Spider-Man: Un Nuovo Universo, mentre di recente ha partecipato alla serie Apple Mythic Quest: Raven's Banquet.

Sy, conosciuto ai più per il suo ruolo in Quasi Amici al fianco di François Cluzet, apparirà a breve sul grande schermo in Richiamo della Natura, nuova pellicola targata Fox/Disney che vedrà come protagonista Harrison Ford.

Il film, lo ricordiamo, debutterà nelle sale l'11 giugno 2021. Nei giorni scorsi è stata rivelata una lista dei possibili titoli di Jurassic World 3 che, stando al regista, contiene il titolo ufficiale del terzo capitolo. Nell'attesa, vi rimandiamo al corto Battle at Big Rock girato da Trevorrow.