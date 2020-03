Jurassic World 3, Red Notice e altri blockbuster potrebbero perdere alcuni membri del cast

Secondo un nuovo rapporto, a causa dei numerosi rallentamenti dovuti al Coronavirus alcuni blockbuster le cui produzioni sono attualmente in pausa potrebbero perdere i membri di punta del propri cast, e nel fuoco incrociato potrebbero finire Jurassic World: Dominion e Red Notice di Netflix.

Come si legge nel report di Variety:

"In questo momento l'aspettativa è che le star più richieste come Chris Pratt di Jurassic World: Dominion o Dwayne Johnson e Ryan Reynolds del film Red Notice saranno in grado di convincere le loro prossime produzioni a spostare le proprie date di inizio in futuro in modo da poter finire le riprese dei progetti attuali quando queste ricominceranno, ma gli attori con ruoli secondari potrebbero scegliere di rinunciare in favore di prossime produzioni che rischierebbero di perdere perché non disposte ad aspettarli, e gli addetti ai lavori riferiscono che i dirigenti dei vari studios stanno già verificando la disponibilità di altri attori che possono servire come possibili sostituti".

Insomma, questo panorama inedito e inesplorato è mutevole di giorno in giorno, e potrebbero esserci cambiamenti anche importanti ai cast di numerosi film non ancora completati.

Vi ricordiamo che le riprese di Jurassic World: Dominion sono state interrotte il 14 marzo, mentre quelle di Red Notice hanno lasciato l'Italia preventivamente già a inizio mese, solo per poi fermarsi del tutto.