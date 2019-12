Jurassic World 3: tutto pronto per le riprese, rivelato il titolo di lavorazione

Tra non molto cominceranno ufficialmente le riprese di Jurassic World 3, terzo e ultimo capitolo del franchise reboot che vedrà il ritorno in sceneggiatura e regia di Colin Trevorrow; intanto, è stato appena rivelato il titolo di lavorazione del film.

Il titolo di lavorazione scelto è Arcadia. Mentre questo non rivela assolutamente nulla sulla trama del nuovo film, è in realtà un esplicito riferimento al film precedente, Jurassic World: Il Regno Distrutto, in quanto Arcadia era il nome dell'imbarcazione che salvava i dinosauri superstiti da Isla Nubar per poi condurli alla magione Lockwood per essere venduti all'asta.

Il film, che concluderà la storia di questo reboot, è stato da più parti descritto come una sorta di Jurassic Park 6, poiché come noto includerà anche i membri originali del cast della pellicola di Steven Spielberg. D'accordo con quest'ultima definizione, lo stesso regista Colin Trevorrow, il quale un po' di tempo fa dichiarò a Empire Magazine: "Avremmo dovuto escogitare un motivo per cui Ellie, Malcolm e Grant si ritrovano tutti insieme in una pessima giornata di lavoro ... di nuovo" ha spiegato Trevorrow a proposito della loro assenza in Jurassic World. “Il prossimo film invece consentirà ai personaggi di far parte della storia in modo organico. Emily Carmichael e io lo chiamiamo Jurassic Park VI perché, effettivamente, lo è. Le domande principali da porsi sono: chi sono queste persone oggi? Cosa fanno del nuovo mondo e come hanno vissuto negli ultimi anni, come si integrano in questa storia? Sarà una collaborazione con gli attori. Conoscono e amano questi personaggi. Prenderemo molte decisioni insieme".

Stiamo parlando ovviamente di Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill, con quest'ultimo che si è detto entusiasta di poter iniziare le riprese: "Potrei aver detto che penso che sarà un ottimo momento per lavorare di nuovo con l'eccellente Chris Pratt e la miracolosa Bryce Dallas Howard su un nuovo film che potrebbe o meno coinvolgere i dinosauri. O lucertole. O serpenti ... decidete voi. Abbiamo sempre avuto dei collegamenti ai precedenti, e di sicuro lo faremo col nuovo. Sono la migliore compagnia. Ho trovato quegli stivali lì l'altro giorno, uguali identici. Gli stivali sono fatti per prendere a calci i predatori. Ho pensato di metterli all'asta per beneficenza; potrebbero valere 10 dollari o qualcosa del genere. Nel frattempo Jeff si sta tirando a lucido e mi aspetto di rivederlo di nuovo senza camicia. Qualcuno in Montana sta addestrando le creature ... è tutto pronto. Non vedo l'ora".

Jurassic World 3 ha una data d'uscita fissata all'11 giugno 2021.