Jurassic World 3, ecco il primo poster del nuovo film della saga

Negli scorsi giorno sono iniziate le riprese di Jurassic World: Dominion, terzo capitolo della saga sequel di Jurassic Park diretto ancora una volta da Colin Trevorrow, già autore del primo Jurassic World.

E dopo le prime foto dal set, che hanno anticipato una possibilità ambientazione innevata, nella notte grazie alla Amblin è arrivato online anche il primo poster ufficiale del film, che come al solito potete visionare in calce all'articolo.

La locandina presenta una nuova versione del logo del film, che rimanda al tipico rosso e nero del marchio originale della trilogia di Jurassic Park.

I dettagli della trama di Jurassic World 3: Dominion al momento rimangono sconosciuti, ma il film precedente, Jurassic World: Fallen Kingdom, si è concluso con l'uomo e il dinosauro costretti a condividere il mondo intero dopo che gli animali geneticamente modificati sono stati liberati nella natura. La trama del film in uscita è stata in qualche modo anticipata anche dal cortometraggio Battle at Big Rock, che ci ha mostrato come la società negli Stati Uniti sia cambiata ora che i dinosauri vagano liberi nel continente.

Jurassic World: Dominion vedrà il ritorno di molti personaggi di tutto il franchise, col gruppo che sarà guidato ancora una volta da Bryce Dallas Howard nei panni di Claire Dearing e Chris Pratt nei panni di Owen Grady. A loro si uniranno altri membri del cast di ritorno dei recenti film tra cui Jake Johnson, Omar Sy e Justice Smith, ma appariranno anche i leggendari protagonisti della prima trilogia come Laura Dern (Ellie Sattler), Sam Neill (Alan Grant) e Jeff Goldblum (Ian Malcolm), già intravisto in Fallen Kingdom.



L'uscita è prevista per l'11 giugno 2021.