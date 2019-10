Jurassic World 3: Mamoudou Athie di Sorry for Your Loss si aggiunge al cast

Un nuovo membro si aggiunge al cast di Jurassic World, arrivato al suo terzo capitolo: direttamente dal set di Sorry for Your Loss arriva Mamoudou Athie... E forse non sarà l'unica celebrità! Rumors affermano che sul set di Jurassic World 3 potrebbe tornare anche il cast di Jurassic Park e Chriss Pratt non vede l'ora d'incontrarli.

Proprio così: Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, protagonisti del primo Jurassic Park uscito ben venticinque anni fa, saranno nell'attesissimo Jurassic World 3 e vestiranno nuovamente i panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom. Riconfermate anche le star dei precedenti capitoli Chris Pratt (Owen Grady) e Bryce Dallas Howard (Claire Dearing). Sulla sedia di regia troveremo Colin Trevorrow e la sceneggiatura, frutto di un lavoro a quattro mani con Emily Carmichael, è basata su alcune idee nate durante la produzione di Jurassic World e Jurassic World - Il regno distrutto.

Non si sa ancora molto della trama, ma l'attore Chris Pratt ci dà qualche indizio durante un'intervista a Digital Spy: "Non posso credere che faremo quel film e non riesco a credere che abbiano trovato il modo di continuare dopo il finale di Jurassic World – Il regno distrutto. L’isola è saltata in aria, gli animali sono liberi e non possiamo più metterli in gabbia. Cosa faremo? Questo fatto e l’avanzamento tecnologico come incideranno sul pianeta? Faremo un balzo in avanti. Sarà epico." Che ci aspetti dunque un salto in avanti di qualche anno?

Le riprese di Jurassic World 3 stanno per iniziare, ma il film sarà distribuito negli Stati Uniti solo l'11 giugno 2021, mentre ancora nulla si sa riguardo la data d'uscita in Italia. Sembra che i fan dovranno attendere ancora parecchio, ma stando alle anticipazioni saranno ampiamente ricompensati.