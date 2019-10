Jurassic World 3, Laura Dern e il suo ritorno nel franchise: 'Sembra un sogno'

Nel corso di una breve intervista concessa a Games Radar, Laura Dern ha speso parole entusiastiche nei confronti del suo ritorno nel franchise di Jurassic Park. Riprenderà infatti il ruolo di Ellie Sattler in Jurassic World 3.

Come già ampiamente anticipato, la Dern tornerà nel film di Colin Trevorrow insieme agli altri due membri del cast originale, ovvero Sam Neill e Jeff Goldblum, di nuovo nei panni rispettivamente di Alan Grant e Ian Malcolm. L'attrice - che attualmente è impegnata nella promozione di Storia di un matrimonio e tra poco lo sarà anche per il nuovo adattamento di Piccole donne firmato da Greta Gerwig - non ha nascosto il suo entusiasmo per il suo ritorno nel franchise di Steven Spielberg.

"Sono molto contenta nel vedere come tutti siamo tornati insieme. So che è un profondo tentativo sia da parte di Colin Trevorrow che di Steven Spielberg di omaggiare l'originale e di constatare dove questo franchise è potuto arrivare da allora. L'idea di riportare indietro il cast originale, in questo modo bellissimo, è meravigliosa. Solo l'idea di tornare accanto a Sam [Neill] and Jeff [Goldblum] mi sembra un sogno".

Recentemente, si erano diffuse le voci - ancora non confermate - di un interessamento delle giovani star di Jurassic Park a tornare a loro volta; è confermato invece l'ingresso nel cast di Mamoudou Athie da Sorry For Your Loss.

Ancora bocche cucite sulla trama di Jurassic World 3, eccetto qualche indizio lasciato da Chris Pratt: "Non posso credere che faremo quel film e non riesco a credere che abbiano trovato il modo di continuare dopo il finale di Jurassic World – Il regno distrutto. L’isola è saltata in aria, gli animali sono liberi e non possiamo più metterli in gabbia. Cosa faremo? Questo fatto e l’avanzamento tecnologico come incideranno sul pianeta? Faremo un balzo in avanti. Sarà epico".

L'uscita nelle sale di Jurassic World 3 è prevista per l'11 giugno 2021 con le riprese fissate per febbraio 2020 a Londra. Per ingannare l'attesa, nelle scorse settimane è stato pubblicato il cortometraggio Battle At Big Rock, che potete vedere gratuitamente online: il film è un sequel diretto de Il Regno Distrutto.