Jurassic World 3, Laura Dern sul suo ritorno nel cast: 'Sono cresciuta con Ellie Sattler'

Nominata di recente alla prossima edizione degli Oscar per il suo ruolo in Storia di un Matrimonio, Laura Dern è tornata a parlare del suo ritorno nella saga di Jurassic Park al fianco degli altri membri storici del cast.

"Adoro Ellie Sattler e sono cresciuta al suo fianco" ha spiegato l'attrice, che farà parte del cast di Jurassic World 3 insieme a Sam Neil e Jeff Goldblum, durante un'intervista con IMDb. "E così è stato per molti bambini, e in particolare molte bambine, che l'hanno idolatrata come uno dei loro primi personaggi femminili forti. Mi piace l'idea di sapere cosa sta facendo in questo momento."

Al momento la trama del nuovo capitolo è ancora sconosciuta, perciò non sappiamo ancora che ruolo avranno i tre all'interno del film. Le riprese di Jurassic World 3 in ogni caso dovrebbero iniziare a breve, dunque potrebbero emergere nuovi dettagli sul sequel entro i prossimi mesi.

Per ora, oltre all'atmosfera messa in campo da Colin Trevorrow nel corto ufficiale Battle at Big Rock, è stato anticipato anche il possibile titolo del film: il regista ha confermato che un utente ha indovinato su Twitter il titolo ufficiale di Jurassic World 3.

Per quanto riguarda la Dern, l'attrice in futuro apparirà anche come protagonista di Just One Drink, nuova serie targata Quibi.