Jurassic World 3, Laura Dern sulla differenza d'età con Sam Neill: 'Era inappropriata'

Nel corso di una nuova intervista realizzata per la promozione di Jurassic World - Il Dominio, Laura Dern ha parlato per la prima volta della grande differenza d'età che separa i personaggi della dottoressa Ellie Sattler e il dottor Alan Gran, interpretato da Sam Neill. Vista con gli occhi del mondo di oggi, quella differenza risulta inappropriata.

Nell'intervista concessa al Times, la Dern ha riflettuto sul suo ruolo nell'originale Jurassic Park, in particolare sulla significativa differenza di età tra lei e Neill. La Dern aveva 23 anni durante le riprese di Jurassic Park, mentre Neill ne aveva 20 di più; la Dern ha sottolineato questo notevole gap dopo che Neill aveva dichiarato: "Ho 20 anni più di Laura!".

"All'epoca era una differenza di età assolutamente appropriata per un attore e un'attrice protagonisti! Non mi è mai venuto in mente finché non ho aperto una rivista e c'era un articolo intitolato "Vecchietti e signorine...". Beh, mi sembrava del tutto appropriato innamorarmi di Sam Neill. E solo ora, quando ci siamo ritrovati in un momento di consapevolezza culturale circa il patriarcato, ho pensato: "Wow! Non abbiamo la stessa età?" [...] Il nostro divario di età in Jurassic Park era completamente inappropriato".

Sebbene i loro personaggi fossero sui 20 anni (per Ellie Sattler) e la metà dei 30 anni (per Alan Grant), la differenza d'età tra i due attori è molto più pronunciata. Il film non dice apertamente l'età di ciascuno dei personaggi, ma Ellie è chiaramente più giovane di Alan. Essendo stato distribuito nel 1993, in un periodo in cui si prestava meno attenzione alle problematiche tra uomini e donne nel cinema, è possibile che i produttori del film non si siano resi conto (o non si siano preoccupati) che il divario di età era inappropriato.

