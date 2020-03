Da Jurassic World 3 a La Sirenetta: le foto dei set abbandonati a causa del Coronavirus

Prima ancora della chiusura nazionale dei cinema negli USA, il diffondersi dell'emergenza Coronavirus in tutto il mondo ha fermato le riprese di tutte le grandi produzioni di Hollywood (e non solo), da The Batman a Shang-Chi, e delle nuove foto emerse in rete offrono un malinconico sguardo ai set abbandonati.

Come potete vedere sul sito del Daily Mail, infatti, queste immagini mostrano dall'alto i monumentali set realizzati per Jurassic World: Dominion, atteso terzo capitolo della saga sequel di Jurassic Park, e per il live-action de La Sirenetta che vedrà come protagonista Halle Bailey.

Da una parte vediamo i giganteschi blue screen e l'ambientazione montana creata per il film con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, mentre per quanto riguarda il remake Disney è possibile notare quella che sembrerebbe la nave del Principe Eric.

L'uscita nelle sale di Jurassic World 3 e La Sirenetta, prevista rispettivamente a giugno 2021 e in un periodo indefinito dello stesso anno, non è ancora stata rinviata ma a meno di sorprese, come fatto notare da un recente report di Variety, questa (ancora non si sa quanto) lunga pausa causerà diversi slittamenti nei calendari delle major.



Le riprese di entrambe le pellicole e degli altri blockbuster in lavorazione, lo ricordiamo, potrebbero non ripartire prima di metà maggio.