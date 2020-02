Jurassic World 3: Joe Mazzello si prepara a iniziare le riprese?

Attraverso un post condiviso sul suo account Twitter, Joe Mazzello ha lasciato intendere che potrebbe presto ritrovarsi sul set di Jurassic World 3 riprendendo il suo celebre ruolo del film originale di Steven Spielberg per quello che ha tutta l'aria di essere un gran finale per la saga.

L'attore, che nel Jurassic Park di Spielberg interpretava Tim Murphy, giovane nipote di John Hammond, ha infatti scritto sul post: "E' ora di ritornare al lavoro. Voi che dite amcii?". Già in precedenza Mazzello si era espresso su un suo probabile ritorno nel franchise che lo vide da piccolo tra i protagonisti e che in questo terzo capitolo della versione "World" ideata e diretta da Colin Trevorrow potrebbe trovare una sua definitiva chiusura, con il ritorno del cast originale al completo. In precedenza infatti gli attori che interpretavano Tim e Alxis - ormai quarantenni - si erano detti disposti a riprendere i loro rispettivi ruoli anche solo per un cameo.

Chi invece non vede l'ora di cominciare le riprese è Sam Neill, di ritorno nei panni del dottor Alan Grant: "Tornerò presto insieme a Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum. Nota, munirsi stavolta di iodio, bende, cappello di ricambio, crema solare, etc".

In Jurassic World 3, infatti, il vecchio cast al completo di Jurassic Park si unirà a quello nuovo per un film che, stando alle parole dello stesso Pratt, sarà un po' come l'Avengers: Endgame di questa saga. Durante un'intervista con IMDb, Laura Dern ha commentato a sua volta il suo ritorno nei panni della prof.ssa Ellie Sattler: "Adoro Ellie Sattler e sono cresciuta al suo fianco. E così è stato per molti bambini, e in particolare molte bambine, che l'hanno idolatrata come uno dei loro primi personaggi femminili forti. Mi piace l'idea di sapere cosa sta facendo in questo momento."

Jurassic World 3 è scritto e diretto da Colin Trevorrow, tornato nel franchise dopo aver lasciato il secondo capitolo nelle mani di Juan Antonio Bayona (ma rimanendone produttore) e vedrà nel cast ovviamente i protagonisti di questo franchise, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, che hanno recentemente commentato l'annuncio dei grandi ritorni; l'uscita nelle sale è prevista per l'11 giugno 2021. Per ingannare l'attesa, nei mesi scorsi è stato pubblicato il cortometraggio Battle At Big Rock, che potete vedere gratuitamente online: il film è un sequel diretto de Il Regno Distrutto.