Jurassic World 3: Jeff Goldblum sul ritorno di personaggi della vecchia trilogia

Lo scorso weekend vi abbiamo informato cheè stato ingaggiato dalla Universal Pictures per la regia del terzo episodio di, in uscita dal prossimo 11 giugno 2021. Sul punto è intervenuto Jeff Goldblum , ipotizzando un probabile ritorno dinel prossimo capitolo del franchise.

La trilogia originale farà capolino in Jurassic World: Il Regno Distrutto con la presenza di un vecchio volto conosciuto dagli appassionati della saga, quello di Jeff Goldblum nei panni del Dr. Ian Malcolm. In un’intervista con Entertainment Tonight dello scorso mese, Goldblum ha avanzato l’idea che il personaggio di Laura Dern, Ellie Sattler, potrebbe apparire in un piccolo cameo in Jurassic World 3:

“Non voglio finire nel gossip come il mio personaggio, ma sarebbe una bella notizia per me, per milioni e milioni di fan in tutto il mondo, in tutto l’universo e in tutto il cosmo se Ellie Sattler facesse ritorno”.

Nell’ultima puntata del Watch What Happens with Andy Cohen, Goldbulm è tornato su questa probabilità in questi termini:

“Forse ho detto troppo. Non ne sono sicuro, non posso divulgare nulla. Ma forse, forse. Ce ne sarà un altro in cui alcune persone potrebbero esserci o meno. Questo è tutto ciò che posso dire”.

Sono ormai passati quattro anni da quando il parco a tema e il resort di lusso di Jurassic World sono stati distrutti dai dinosauri scappati dalle zone in cui erano confinati. Isla Nublar adesso è stata abbandonata dagli uomini e i dinosauri sopravvissuti vivono liberi nella giungla. Quando il vulcano dormiente dell’isola inizierà a risvegliarsi, Owen (Chris Pratt) e Claire (Bryce Dallas Howard) organizzeranno una campagna per salvare le creature rimaste sull’isola dal pericolo di estinzione di massa. Mentre Owen è determinato a trovare Blue, il suo velociraptor disperso nella natura, Claire sarà motivata ad intraprendere questa missione a seguito dell’accresciuta considerazione maturata verso i dinosauri. Giunti sull’instabile isola il vulcano comincerà ad eruttare e la loro spedizione arriverà a svelare una cospirazione che potrebbe riportare l’intero pianeta ad uno stadio preistorico.

Diretto dal filmmaker J.A. Bayona (Sette minuti dopo la mezzanotte), la sceneggiatura della pellicola è opera di Colin Trevorrow, già regista di Jurassic World, e Derek Connolly. La colonna sonora è stata curata dal premio Oscar Michael Giacchino (Up, Coco), mentre Oscar Fura (The Imitation Game) è il direttore della fotografia. Le scenografie sono state realizzate da Andy Nicholson (Gravity).

Nel cast artistico figurano Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, B.D. Wong, James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chapline, Toby Jones e Jeff Goldblum.

Jurassic World: Il Regno Distrutto verrà distribuito dalla Universal Pictures in Italia a partire dal 7 giugno 2018.