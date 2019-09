Jurassic World 3: Jeff Goldblum rompe il silenzio sul suo ritorno nel franchise

A un giorno dalla conferma del suo ritorno nel cast per il terzo capitolo di Jurassic World, Jeff Goldblum ha commentato la notizia sui suoi profili social, con la sua caratteristica gioia di vivere.

Come noto ormai, l'attore interprete di Ian Malcolm tornerà nel cast di Jurassic World 3 dopo essere comparso in poco più di un cameo in Jurassic World: Il regno distrutto; stavolta a fargli compagnia ci saranno i compagni storici apparsi con lui nel primo capitolo del franchise, il Jurassic Park di Steven Spielberg del 1993: ovvero Sam Neill e Laura Dern. Nell'originale Jurassic Park, Dern interpretava la dottoressa Ellie Sattler, Neill interpretava il dottor Alan Grant e Goldblum - già tornato con un cameo in Jurassic World 2 - interpretava il dottor Ian Malcolm, tre scienziati che venivano portati sull'isola come parte di una squadra di ispezione per certificare che il parco era sicuro (non lo era).

Goldblum è intervenuto quindi via Instagram per commentare il suo ritorno: "Ce l'hai fatta, brutto figlio di buona donna, ce l'hai fatta". Felice come un clam-asaurus di essere ritornato insieme ai colleghi del Jurassic Park originale Laura Dern e Sam Neill per il prossimo Jurassic World, ci vediamo presto!".

Goldblum, lo ricordiamo, fu anche protagonista di Jurassic Park: The Lost World del 1997, con ancora Spielberg alla regia, mentre Dern e Neill tornarono per il deludente Jurassic Park III del 2001. Jurassic World 3 segnerà il ritorno del trio per la prima volta dai tempi del film originale.

Jurassic World 3 è scritto e diretto da Colin Trevorrow, tornato nel franchise dopo aver lasciato il secondo capitolo nelle mani di Juan Antonio Bayona (ma rimanendone produttore) e vedrà nel cast ovviamente i protagonisti di questo franchise, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard; l'uscita nelle sale è prevista per l'11 giugno 2021. Per ingannare l'attesa, nei giorni scorsi è stato pubblicato il cortometraggio Battle At Big Rock, che potete vedere gratuitamente online: il film è un sequel diretto de Il Regno Distrutto