Jurassic World 3 sarà girato nuovamente ai Pinewood Studios di Londra

Secondo quanto confermato in esclusiva da HN Entertainment, le riprese di Jurassic World 3 si svolgeranno ancora una volta per il franchise all'interno dei prestigiosi Pinewood Studios situati poco fuori Londra.

Ricordiamo che anche il precedente Jurassic World: Il regno distrutto fu girato negli stessi studios, così come i recenti Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Morbius, l'ultimo capitolo di 007, No Time To Die, Black Widow, e il film sugli Eterni della Marvel.

A tornare nel cast saranno, ovviamente, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, così come alla regia ci sarà il ritorno di Colin Trevorrow, già regista e produttore del primo capitolo e produttore esecutivo del primo sequel, diretto però da Juan Antonio Bayona.

Detto questo, su queste pagine potete visualizzare il corto Battle at Big Rock, appena diffuso in streaming e che serve da apripista proprio al terzo e ultimo capitolo di questo nuovo franchise dedicato ai dinosauri concepiti da Michael Crichton e poi adattati per la prima volta da Steven Spielberg in Jurassic Park nel 1993.

Il corto si concentra su una vacanza di una famiglia a Big Rock, quando il loro viaggio e la loro escursione in campeggio è interrotto bruscamente dall'invasione dei dinosauri sul luogo. Queste sono le prime immagini circa le ripercussioni degli eventi avvenuti nel secondo film, Il regno distrutto, quando i dinosauri invadevano le città e le popolazioni sparse nel mondo.

Jurassic World 3 ha al momento una data d'uscita ufficiale fissata all'11 giugno 2021.