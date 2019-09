Jurassic World 3: anche le (ex) giovani star di Jurassic Park disposte a tornare?

La notizia del ritorno del cast originale di Jurassi Park per il terzo capitolo di Jurassic World ha reso felici tutti i fan della saga che rivedranno in un sol colpo tutti i personaggi che hanno reso celebre il franchise creato da Steven Spielberg.

La conferma del ritorno di Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum nel cast ha tuttavia alimentato alcuni rumor circa la possibilità di rivedere nel team anche Joseph Mazzello e Ariana Richards, interpreti rispettivamente di Timothy e Alexis Murphy, i giovani nipotini di John Hammond che accompagnavano il cast principale attraverso il parco a tema nel classico del 1993.

Alcuni report sostengono che entrambi gli attori, ormai quarantenni, accetterebbero volentieri un ritorno nei personaggi del film, magari anche per un semplice cameo. C'è da dire che entrambi sono molto diversi da come li ricordavamo: Ariana Richards non compare sul grande o piccolo schermo dal 2013, mentre Joseph Mazzello era il bassista John Deacon nel film campione d'incassi e successo planetario Bohemian Rhapsody, il biopic sui Queen e Freddie Mercury valso a Rami Malek l'Oscar al miglior attore e vincitore di 4 Oscar in totale.

Jurassic World 3 è scritto e diretto da Colin Trevorrow, tornato nel franchise dopo aver lasciato il secondo capitolo nelle mani di Juan Antonio Bayona (ma rimanendone produttore) e vedrà nel cast ovviamente i protagonisti di questo franchise, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, che hanno recentemente commentato l'annuncio dei grandi ritorni; l'uscita nelle sale è prevista per l'11 giugno 2021. Per ingannare l'attesa, nei giorni scorsi è stato pubblicato il cortometraggio Battle At Big Rock, che potete vedere gratuitamente online: il film è un sequel diretto de Il Regno Distrutto.