Jurassic World 3 sarà essenzialmente un Jurassic Park 6

La serie di Jurassic Park sembra essersi evoluta in modo molto specifico nel corso degli anni, ma a quanto pare dal prossimo Jurassic World 3 tornerà definitivamente alle sue radici.

Con Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill pronti a riprendere i ruoli originali di Jurassic Park, il trequel della nuova saga sarà un vero e proprio sesto capitolo dell'intero franchise: in una recente intervista con Empire, lo scrittore-regista Colin Trevorrow ha analizzato il modo in cui i produttori del nuovo film hanno trovato narrativamente il modo di ricollegarsi ai tre protagonisti originali.

"Avremmo dovuto escogitare un motivo per cui Ellie, Malcolm e Grant si ritrovano tutti insieme in una pessima giornata di lavoro ... di nuovo" ha spiegato Trevorrow a proposito della loro assenza in Jurassic World. “Il prossimo film invece consentirà ai personaggi di far parte della storia in modo organico. Emily Carmichael e io lo chiamiamo Jurassic Park VI perché, effettivamente, lo è. Le domande principali da porsi sono: chi sono queste persone oggi? Cosa fanno del nuovo mondo e come hanno vissuto negli ultimi anni, come si integrano in questa storia? Sarà una collaborazione con gli attori. Conoscono e amano questi personaggi. Prenderemo molte decisioni insieme."

