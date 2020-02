Jurassic World 3: Dichen Lachman si unisce al cast in un ruolo misterioso

Deadline riporta che Dichen Lachman, star delle serie tv Altered Carbon, Agents of SHIELD e Animal Kingdom, è entrata ufficialmente nel cast di Jurassic World 3 in un ruolo misterioso.

La Lachman va ad unirsi ad un cast che include già il ritorno delle star del franchise Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, i quali a loro volta saranno accompagnati dai membri del cast originale di Jurassic Park, Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern (quest'ultima fresca fresca del suo primo premio Oscar).

L'attrice è ben nota a diversi fandom, avendo precedentemente recitato in Dollhouse, Agents of S.H.I.E.L.D., Being Human e The 100, tra gli altri. Successivamente, ha avuto un ruolo al fianco di Alicia Silverstone e Haley Joel Osment nella commedia di consulenza matrimoniale Bad Therapy.

I dettagli della trama di Jurassic World 3 sono ancora nascosti, ma la puntata precedente ha plasmato un mondo completamente nuovo nel quale i dinosauri sono liberi di mescolarsi col normale ecosistema, e per la prima volta li vedremo fuori dai confini di un'isola. Il regista Colin Trevorrow ci ha fornito un assaggio di ciò che potremmo aspettarci nel cortometraggio a sorpresa Battle at Big Rock, che potete recuperare cliccando sul link evidenziato.

Jurassic World 3 arriverà nei cinema l'11 giugno 2021. Trevorrow ed Emily Carmichael (Pacific Rim: Uprising) hanno scritto la sceneggiatura, con una storia di Derek Connolly, sceneggiatore dei primi due capitoli.

Per altri approfondimenti, guardate un baby dinosauro sul set del film che si prepara per l'inizio delle riprese.